Лидеры электронной коммерции соберутся в Екатеринбурге на форуме Online Business Russia

29 ноября с 10:00 до 19:00 в Ельцин Центре в Екатеринбурге пройдёт VII форум Online Business Russia. 35 экспертов и топ-менеджеров ведущих компаний отрасли выступят с докладами. Впервые в Екатеринбург прилетят эксперты китайского гиганта интернет-торговли Alibaba Group. Также в числе спикеров будут представители Wikimart, Связной, Яндекс.Маркет, Мосигра, Норд, Е96, Delivery Club и других компаний – лидеров электронной коммерции.

В программе форума – два потока докладов, которые продлятся с 10 до 19 часов. Спикеры расскажут на личном примере об управлении интернет-магазином (на первом потоке), а также продажах и продвижении интернет-магазина (второй поток). На третьем потоке пройдёт серия мастер-классов и практикумов.