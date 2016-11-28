Более 200 предприятий приняли участие в российско-китайских деловых встречах

В Екатеринбурге состоялся российско-китайский деловой форум. В нём приняли участие около ста компаний из провинции Хейлунцзян (КНР) и столько же — из Свердловской области.

Как сообщает областной департамент информполитики, китайскую делегацию возглавил вице-премьер провинции Хейлунцзян Ху Яфен. Среди представителей бизнес-сообщества КНР были руководители машиностроительных, приборостроительных, химических, металлургических, лесопромышленных и сельскохозяйственных предприятий.

По мнению вице-губернатора Свердловской области Александра Высокинского, столь многогранная отраслевая специфика компаний-участников является отражением высокого интереса делового сообщества Китая к сотрудничеству.