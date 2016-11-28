В Уральском институте МЧС пройдёт акция "Капля крови"
28 ноября 2016, 17:02
29 ноября с 9:00 в Уральском институте ГПС МЧС (улица Мира, 22) состоится акция "Капля крови", направленная на сбор крови для Областного перинатального центра города Екатеринбурга.
Студенты, курсанты и сотрудники института в третий раз в этом году станут участниками акции "Капля крови".
Пресс-служба вуза приглашает журналистов для освещения данного мероприятия.
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