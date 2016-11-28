Журналистам покажут центр восстановительной педагогики

28 ноября 2016, 17:21

29 ноября в 9:30 от Областного фонда поддержки предпринимательства (Восточная, 7д) начнётся пресс-тур к представителям социального предпринимательства – организаторам центра восстановительной педагогики "Спектрум-А": социально значимый проект по реабилитации детей с расстройствами аутического спектра и другими нарушениями ментального и психического развития стал одним из победителей и получателем гранта, который будет направлен на приобретение необычной интерактивной песочницы с "умным" песком, "взаимоотношения" с которым будут меняться в зависимости от игрового поведения ребёнка.

Деятельность центра уникальна, в практике других восстановительных учреждений аналогичные расстройства лечатся медикаментозно, здесь же – благодаря комплексному подходу докторов и педагогов, медикаменты не используются. В среднем в течение месяца восстановление проходят около 60 детей. На лечение приезжают семьи не только из  Свердловской области, но и из городов УрФО. 

Напомним, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства перечисляет господдержку в виде грантов для начинающих предпринимателей – 200 компаний получат до конца года почти 60 миллионов рублей для финансовой поддержки на старте бизнеса.

В ходе пресс-тура можно будет принять участие в экскурсии по центру, пообщаться с руководителями и докторами, поприсутствовать на том или ином виде терапии.

Программа:

  • 09.30 – сбор в холле Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (ул. Восточная, 7д).
  • 09.30-09.45 – комментарий от представителей фонда  на тему господдержки социально значимых  проектов
  • 09.45 – 10.15 – дорога на предприятие (ул. Сурикова, 4).
  • 10.15 – 11.30 – съёмки.

Транспорт НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 

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