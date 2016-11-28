Обзор криминальной хроники понедельника, 28 ноября

В утреннем ДТП в Богдановиче пострадали шесть человек

В результате ДТП, которое произошло около 7:00 в понедельник, 28 ноября, в Богдановиче, за медицинской помощью обратились шесть человек - водители и пассажиры автомобилей ZAZ Chance и ВАЗ-2114. Как сообщает Управление ГИБДД по Свердловской области, в районе дома №74 по улице Пионерской водитель Chance, двигаясь в направлении Тюмени, не учёл метеоусловия, не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114. В результате ДТП травмы разной степени тяжести получили водители автомобилей, а также их пассажиры - три женщины в автомашине ZAZ, а также женщина в автомашине ВАЗ. Девочка, ехавшая в ВАЗ-2114, находилась в специальном детском автокресле и не пострадала. Автомобили получили серьезные механические повреждения: для их транспортировки с места ДТП потребовалась помощь эвакуатора.

Жительница Нижнего Тагила привлечена к ответственности за ложный донос

Заявление в полицию о нападении неизвестных и хищении сотового телефона стало по результатам проверки основанием для возбуждения уголовного дела в отношении 40-летней жительницы Нижнего Тагила. Как сообщает пресс-группа ММУ МВД "Нижнетагильское", гражданка обратилась в полицию в конце октября: у нетрезвой заявительницы был разбит нос. Правоохранителям она пояснила, что на проспекте Дзержинского она подверглась нападению неизвестных, которые, ударив её по лицу, попытались отобрать сумочку. Её женщине удалось отстоять, а вот сотовый телефон, по её словам, грабители выхватили из рук и скрылись. По "горячим следам" и по приметам задержать подозреваемых не удалось, однако "похищенный" телефон был обнаружен в квартире, где проживают сыновья потерпевшей. Дальнейшая работа полицейских показала: женщина инсценировала нападение, чтобы избавить от ответственности своего сожителя - он разбил ей нос в ходе распития спиртного. Сейчас в отношении лжепотерпевшей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос с искусственным созданием доказательств обвинения). Максимальная санкция - до 6 лет лишения свободы.

В Новоуральске задержаны пятеро подозреваемых в воровстве из садовых домиков

Пятеро подозреваемых в возрасте от 13 до 19 лет задержаны новоуральской полицией в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовных дел по фактам краж из садовых домиков. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, в течение трёх дней в дежурную часть полиции Новоуральска обратилось семь владельцев дачных участков с одинаковыми сообщениями о пропаже имущества из домов. Среди похищенного – строительный инструмент, электроинструмент и другие вещи. Сейчас материалы, фигурантами которых стали несовершеннолетние, переданы в Следственный отдел СКР по Новоуральску. Размер ущерба уточняется. Уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ пока возбуждено лишь в отношении самого старшего - 19-летнего юноши.