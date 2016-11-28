Делегацию России на похоронах Фиделя Кастро возглавит Вячеслав Володин

Делегация России на похоронах Фиделя Кастро будет представлена на высоком, но не на высшем уровне. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 28 ноября, пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Владимир Путин не сможет возглавить делегацию из-за плотного рабочего графика в связи с подготовкой к оглашению послания к Федеральному собранию.

- У Владимира Путина достаточно напряжённая повестка дня, идёт подготовка к посланию Федеральному собранию, это одно из главных мероприятий президентского рабочего графика в течение года, закреплённое в законодательстве, - приводит ТАСС заявление представителя Кремля. - По поручению президента спикер Думы Володин возглавит российскую делегацию на похоронах Фиделя (Кастро). Сегодня ночью он отправится на Кубу.

По словам Дмитрия Пескова, делегация будет достаточно представительной: в её состав также вошли председатель российско-кубинской межправительственной комиссии вице-премьер Дмитрий Рогозин, представители Министерства иностранных дел и парламентских фракций.

Как сообщалось ранее, Фидель Кастро скончался вечером в пятницу, 25 ноября, в Гаване на 91-м году жизни. Официальная церемония похорон лидера кубинской революции назначена на 4 декабря в Сантьяго-де-Куба.