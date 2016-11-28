В облсуде вынесут приговор свердловчанке, заказавшей убийство соседа-пенсионера

29 ноября в 10:30 в Свердловском областном суде (улица Московская, 120, зал № 3а, 2-й этаж корпуса "А") состоится оглашение приговора по делу об убийстве пенсионера в целях завладения его квартирой. На скамье подсудимых соседка убитого Татьяна Манакова. Приговор огласит судья Александр Сварцев.

В августе 2013 года в своей квартире на ул. Стахановской в Екатеринбурге был задушен 78-летний мужчина. В его убийстве принимали участие три человека. Инициатором, как выяснило следствие, была Татьяна Манакова, соседка пенсионера. Женщина хотела завладеть квартирой соседа, решив, что он одинок и бездетен. К убийству Манакова привлекла свою соседку по саду, попросила подыскать в качестве соучастника ещё кого-нибудь, пообещав погасить её долг за коммунальные услуги в размере 122 тысяч рублей. Женщина согласилась и привлекла к участию своего 29-летнего сына Александра Максимова.

30 августа 2013 года Манакова и Максимовы проникли в квартиру жертвы, где, воспользовавшись беспомощностью хозяина жилища, задушили его. В момент, когда компания готовилась вынести труп из квартиры, пришёл сын убитого. Манакова и Максимовы попытались сбежать, спрыгнув с балкона 2-го этажа. Максимова при попытке бегства сорвалась и упала на припаркованный под окном автомобиль. Сотрудники полиции нашли её в больнице, где женщина созналась в содеянном и указала на соучастников убийства. Позже явку с повинной написал и её сын Александр. В сентябре 2014 года Свердловский областной суд приговорил Максимова к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Его мать, получившая травмы при попытке бегства, до суда не дожила – скончалась в больнице. Татьяне Манаковой удалось скрыться. В бегах женщина была более двух лет. В мае этого года сотрудники полиции задержали её в Пермском крае.

По ходатайству подсудимой дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Несмотря на то, что женщина отрицала свою вину, коллегия присяжных заседателей признала её виновной в убийстве, но заслуживающей снисхождения.