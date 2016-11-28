Свердловская область в 2016 году получит дополнительно 26 школьных автобусов

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым Минпромторгу выделяются 900 млн. рублей на закупку школьных автобусов. В результате в 30 субъектов федерации будет поставлено 633 школьных автобуса, из которых 513 - вместимостью 10–12 человек, 111 - вместимостью 22–24 человека и 9 - вместимостью более 30 человек.

Свердловская область получит 26 автобусов, из которых 21 - вместимостью 10-12 пассажиров. Ещё пять - смогут возить до 24 детей.

- Автобусы будут закуплены дополнительно к тем, которые были предусмотрены распоряжением Правительства от 17 августа 2016 года, - говорится в пояснительной записке к опубликованному на сайте Правительства РФ документу. - Средства на дополнительное финансирование закупок школьных автобусов выделяются за счёт перераспределения бюджетных ассигнований в рамках программы поддержки автомобильной промышленности на 2016 год.

Как сообщалось ранее, распоряжением Правительства от 17 августа 2016 года №1726-р Минпромторгу РФ были направлены бюджетные ассигнования в размере 3 млрд рублей на закупку в 2016 году школьных автобусов для получателей, определённых Минобрнауки России в субъектах, в соответствии с потребностями регионов в таких машинах. Свердловской области тогда досталось 20 новых автобусов, том числе - четыре машины вместимостью 12 человек, пять - вместимостью 24 пассажира и один автобус, рассчитанный на 30 и более школьников.