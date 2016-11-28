"Автомобилист" одержал дважды волевую победу над "Адмиралом"

28 ноября 2016, 21:44 / Спорт

Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» по буллитам выиграли на домашней площадке у «Адмирала» из Владивостока со счётом 3:2.

Победу можно назвать дважды волевой, поскольку «лоси» первыми пропустили гол в свои ворота, вышли вперёд, но в третьем периоде не удержали преимущество.

Овертайм хозяева провели активнее, но счёт остался неизменным - 2:2. Победителя в итоге пришлось определять при помощи буллитов. Здесь «Автомобилист» также поначалу уступал, но сначала Петр Коукал сравнял счёт в послематчевой лотерее, а затем Ян Бухтеле забросил победный буллит.

Всего игроки обеих команд исполнили четырнадцать штрафных бросков. «Автомобилист» набрал 46 очков, поднялся на 10-е место и терерь всего лишь на одно очко отстаёт от замыкающего зону плей-офф «Барыса» (но у команды из Астаны сыграно на три матча меньше).

«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Адмирал» (Владивостаок) - 3:2 Б(0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0).Голы: 0:1 Горшков (06.04), 1:1 Гареев (27.43), 2:1 Тичар (37.21), 2:2 Саболич (45.37), 3:2 Бухтеле (победный буллит).

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