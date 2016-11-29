Карякин и Карлсен сыграли вничью двенадцатую партию

Только что в Нью-Йорке завершилась двенадцатая партия битвы за шахматную корону между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном. Гроссмейстеры сыграли вничью.

Уже к 22-му ходу соперники остались с одним слоном, одной ладьёй и пешками. Все остальные фигуры ушли с доски. Создавалось впечатление, что оба спортсмена согласны на быструю ничью, чтобы начать готовиться к тай-брейку.

Это была самая короткая партия в этом матче. Шахматисты сделали по 30 ходов (раньше нельзя объявлять ничью) и после этого смогли подписать мирный договор. Партия продолжалась всего 38 минут!

Напомним, это была последняя игра с классическим контролем времени. После двенадцати партий в матче - ничья, Карякин и Карлсен выиграли по одной партии. Счёт по партиям - 6:6.

Сейчас, согласно регламенту чемпионата мира, пройдёт тай-брейк. Он состоится 30 ноября.