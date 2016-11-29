Министр АПК Михаил Копытов уходит на пенсию

Михаил Копытов покидает пост министра АПК и продовольствия Свердловской области по собственной инициативе в связи с достижением пенсионного возраста. Губернатор Евгений Куйвашев принял отставку министра. 16 ноября Михаилу Копытову исполнилось 60 лет.

В должности главы агропромышленного ведомства Михаил Копытов работал с апреля 2012 года, а общий стаж в сельскохозяйственной сфере региона - более сорока лет.

В настоящий момент Свердловская область в числе российских регионов-лидеров по развитию сельского хозяйства, отмечают в министерстве АПК и продовольствия региона.

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