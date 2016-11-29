Министр АПК Михаил Копытов уходит на пенсию

29 ноября 2016, 08:16 / Экономика

Михаил Копытов покидает пост министра АПК и продовольствия Свердловской области по собственной инициативе в связи с достижением пенсионного возраста. Губернатор Евгений Куйвашев принял отставку министра. 16 ноября Михаилу Копытову исполнилось 60 лет.

В должности главы агропромышленного ведомства Михаил Копытов работал с апреля 2012 года, а общий стаж в сельскохозяйственной сфере региона - более сорока лет.

В настоящий момент Свердловская область в числе российских регионов-лидеров по развитию сельского хозяйства, отмечают в министерстве АПК и продовольствия региона. 

Справка.

  • Михаил Николаевич Копытов   родился 16 ноября 1956 года.
  • В 1987 году окончил Свердловский сельскохозяйственный институт по специальности "Механизация сельского хозяйства".
  • 1989-1992 — директор совхоза "Красноуфимский", г. Красноуфимск Свердловской области
  • 1992-1996 — директор товарищества с ограниченной ответственностью "Красноуфимское", г. Красноуфимск Свердловской области
  • 1996-1997 — заместитель председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды областной Думы, г. Екатеринбург
  • 1997-1998 — первый заместитель директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, г. Екатеринбург
  • 1998-2011 — заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.
  • 2011-2012  — Первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
  • С апреля 2012 года — Министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, с июля 2012 года в связи с переименованием Министерства — Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
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