Министр АПК Михаил Копытов уходит на пенсию
29 ноября 2016, 08:16 / Экономика
Михаил Копытов покидает пост министра АПК и продовольствия Свердловской области по собственной инициативе в связи с достижением пенсионного возраста. Губернатор Евгений Куйвашев принял отставку министра. 16 ноября Михаилу Копытову исполнилось 60 лет.
В должности главы агропромышленного ведомства Михаил Копытов работал с апреля 2012 года, а общий стаж в сельскохозяйственной сфере региона - более сорока лет.
В настоящий момент Свердловская область в числе российских регионов-лидеров по развитию сельского хозяйства, отмечают в министерстве АПК и продовольствия региона.
Справка.
- Михаил Николаевич Копытов родился 16 ноября 1956 года.
- В 1987 году окончил Свердловский сельскохозяйственный институт по специальности "Механизация сельского хозяйства".
- 1989-1992 — директор совхоза "Красноуфимский", г. Красноуфимск Свердловской области
- 1992-1996 — директор товарищества с ограниченной ответственностью "Красноуфимское", г. Красноуфимск Свердловской области
- 1996-1997 — заместитель председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды областной Думы, г. Екатеринбург
- 1997-1998 — первый заместитель директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, г. Екатеринбург
- 1998-2011 — заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.
- 2011-2012 — Первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
- С апреля 2012 года — Министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, с июля 2012 года в связи с переименованием Министерства — Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области