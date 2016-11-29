Федеральные дорожники проведут в Екатеринбурге межрегиональную пресс-конференция о готовности к зимнему периоду

29 ноября 2016, 08:25

29 ноября в 13:00 в Екатеринбурге (улица Луначарского, 203, 7этаж, каб.701) состоится пресс-конференция начальника подведомственного Росавтодору ФКУ "Уралуправтодор" Алексея Борисова по вопросам подготовки к эксплуатации в зимний период федеральных дорог на территории Свердловской и Тюменской областей, а также Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

В рамках мероприятия дорожники расскажут о прогнозируемой динамике транспортных потоков на федеральных трассах в преддверии новогодних праздников и в последующий период. Кроме того, будут презентованы новые технологии, которые предполагается применить для уборки федеральных трасс от снега и борьбы с гололедом.

В режиме реального времени будет продемонстрирована работа дорожно-эксплуатационной техники и круглосуточных диспетчерских служб, осуществляющих контроль за ситуацией на дорогах.На мероприятии запланирован телемост с руководителями филиалов ФКУ "Уралуправтодор" в Перми, Тюмени и Нефтеюганске. 

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