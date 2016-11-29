Один квадратный метр жилья в Екатеринбурге стоит 22 барреля нефти

29 ноября 2016, 08:47 / Общество

В пересчёте на "чёрное золото" средняя цена одного квадратного метра жилья в Екатеринбурге (около 68 тыс. рублей) сейчас составляет 22 барреля нефти.

Руководитель аналитического отдела Риэлторского информационного центра Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков на своей странице в Фейсбуке опубликовал график соотношения цены жилья в Екатеринбурге к стоимости нефти. Из него следует, что в течение последних 15 лет стоимость квартир в столице Урала варьировалась в районе 23 баррелей за квадрат. Исключением из этого правила был только 2006 год, когда один квадратный метр жилья стоил дороже 40 баррелей.

Фото: УПН

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