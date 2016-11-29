В Екатеринбурге на Юго-Западе сгорел очередной автомобиль

В минувший понедельник, 28 ноября, в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга сгорел ещё один автомобиль. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, на улице Волгоградской от огня пострадал ВАЗ-2109.

- Сообщение о пожаре на улице Волгоградской поступило в 17:12, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. - На площади 3 квадратных метра сгорел автомобиль ВАЗ-2109. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава.

Огнеборцы справились с пожаром в считанные минуты: в 17:24 огонь был локализован, в 17:26 ликвидировано открытое горение, а уже в 17:37 была завершена проливка сгоревшего транспортного средства.