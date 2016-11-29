В Екатеринбурге на Юго-Западе сгорел очередной автомобиль

10 часов назад
Непечатная буква
233 года назад – 29 ноября 1783 года – «родилась» самая молодая, самая весёлая и самая обижаемая буква русского алфавита – «ё».
15 часов назад
Праздник Герострата
Волна поджогов машин в Екатеринбурге дополнилась массовыми пожарами в детских садах. На днях неизвестные злоумышленники подожгли веранду садика на улице Трубачёва в микрорайоне Компрессорный.
15 часов назад
В химическом турнире 8-й класс обошёл 11-й
Два дня в Уральском федеральном университете команды из девятнадцати школ региона соревновались в решении непростых научных задач.
15 часов назад
Право Станислава Хохлова
Скоро день Конституции, и это, безусловно, отличный повод рассказать о замечательном человеке, выдающемся юристе, уральце, который внёс неоценимый и, к сожалению, недооценённый вклад в написание и принятие нашей Конституции. Речь о Станиславе Хохлове, которому сегодня, 29 ноября, исполнилось бы 75 лет.
15 часов назад
Право Станислава Хохлова
Скоро день Конституции, и это, безусловно, отличный повод рассказать о замечательном человеке, выдающемся юристе, уральце, который внёс неоценимый и, к сожалению, недооценённый вклад в написание и принятие нашей Конституции. Речь о Станиславе Хохлове, которому сегодня, 29 ноября, исполнилось бы 75 лет.
15 часов назад
На юг Свердловской области пришла оттепель
Погода на Урале вновь удивляет — так, например, в Екатеринбурге и других городах на юге области сегодня-завтра ожидается до четырёх градусов тепла.
16 часов назад
Пациенты могут смотреть свои медкарты
27 ноября вступил в силу новый приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, который регулирует доступ жителей страны к медицинским документам, отражающим их состояние здоровья.
16 часов назад
Так восторженно Свердловск не встречал никого из своих гостей
Прошло более 50 лет
21 час назад
Химический турнир школьников в Екатеринбурге завершился научным шоу
Зрелищные опыты представили организаторы турнира - студенты, магистранты и молодые научные сотрудники УрФУ, изучающие химию.
22 часа назад
В Екатеринбурге прошёл химический турнир для школьников
В Уральском федеральном университете собрались команды из 19 школ региона на соревнования по решению задач по химии.