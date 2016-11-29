В Екатеринбурге на Юго-Западе сгорел очередной автомобиль

29 ноября 2016, 09:11 / Общество

В минувший понедельник, 28 ноября, в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга сгорел ещё один автомобиль. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, на улице Волгоградской от огня пострадал ВАЗ-2109.  

- Сообщение о пожаре на улице Волгоградской поступило в 17:12, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. - На площади 3 квадратных метра сгорел автомобиль ВАЗ-2109. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава.

Огнеборцы справились с пожаром в считанные минуты: в 17:24 огонь был локализован, в 17:26 ликвидировано открытое горение, а уже в 17:37 была завершена проливка сгоревшего транспортного средства.

Отметим, с начала года на территории Свердловской области произошло порядка 550 пожаров на автомобильном транспорте. Лишь менее чем в 200 случаях эксперты признали возгорания следствием технической неисправности. По числу намеренно сожжённых транспортных средств регион занимает первое место в стране.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

10 часов назад

Непечатная буква
233 года назад – 29 ноября 1783 года – «родилась» самая молодая, самая весёлая и самая обижаемая буква русского алфавита – «ё».

15 часов назад

Праздник Герострата
Волна поджогов машин в Екатеринбурге дополнилась массовыми пожарами в детских садах. На днях неизвестные злоумышленники подожгли веранду садика на улице Трубачёва в микрорайоне Компрессорный.

15 часов назад

В химическом турнире 8-й класс обошёл 11-й
Два дня в Уральском федеральном университете команды из девятнадцати школ региона соревновались в решении непростых научных задач.

15 часов назад

Право Станислава Хохлова
Скоро день Конституции, и это, безусловно, отличный повод рассказать о замечательном человеке, выдающемся юристе, уральце, который внёс неоценимый и, к сожалению, недооценённый вклад в написание и принятие нашей Конституции. Речь о Станиславе Хохлове, которому сегодня, 29 ноября, исполнилось бы 75 лет.

15 часов назад

Право Станислава Хохлова
Скоро день Конституции, и это, безусловно, отличный повод рассказать о замечательном человеке, выдающемся юристе, уральце, который внёс неоценимый и, к сожалению, недооценённый вклад в написание и принятие нашей Конституции. Речь о Станиславе Хохлове, которому сегодня, 29 ноября, исполнилось бы 75 лет.

15 часов назад

На юг Свердловской области пришла оттепель
Погода на Урале вновь удивляет — так, например, в Екатеринбурге и других городах на юге области сегодня-завтра ожидается до четырёх градусов тепла.

16 часов назад

Пациенты могут смотреть свои медкарты
27 ноября вступил в силу новый приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, который регулирует доступ жителей страны к медицинским документам, отражающим их состояние здоровья.

16 часов назад

Так восторженно Свердловск не встречал никого из своих гостей
Прошло более 50 лет

21 час назад

Химический турнир школьников в Екатеринбурге завершился научным шоу
Зрелищные опыты представили организаторы турнира - студенты, магистранты и молодые научные сотрудники УрФУ, изучающие химию.

22 часа назад

В Екатеринбурге прошёл химический турнир для школьников
В Уральском федеральном университете собрались команды из 19 школ региона на соревнования по решению задач по химии.

Последние новости
Что было раньше