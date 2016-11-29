131,5 миллиарда рублей выплатили страховые компании по полисам ОСАГО

За январь — октябрь 2016 года страховые компании выплатили по полисам ОСАГО 131,5 млрд рублей.

Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков, эта сумма на 36% превышаем аналогичные данные за 2015 год. Размер средней выплаты по страховым случаям за десять месяцев нынешнего года достиг 66,8 тыс. рублей. Это на 41% больше, чем было в 2015 году.

Причём октябрь особо отличился по темпам роста выплат. Если смотреть итоги одного этого месяца, то средняя сумма, перечисленная по ОСАГО, окажется равна 72,3 тыс. рублей. Это на 29% больше, чем было в октябре 2015 года.