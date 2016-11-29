131,5 миллиарда рублей выплатили страховые компании по полисам ОСАГО

44 минуты назад
Уральские цукаты
Александр Вовний в промышленных масштабах производит варенье из цветков иван-чая и одуванчика, джем и сладкий крем из сосновых шишек, цукаты из ревеня и тыквы.
15 часов назад
Правительство РФ утвердило «дорожную карту» по контролю за выплатой зарплаты в регионах
МОСКВА. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провёл селекторное совещание в режиме видеоконференции с участием глав субъектов России о ситуации с задолженностью по заработной плате. Глава федерального кабмина заявил, что правительство подготовило комплекс мер для решения вопроса: утвердило «дорожную карту» по контролю за выплатой зарплаты, повысило административную ответственность работодателей, ввело прогрессирующие штрафы, а также увеличило размер компенсации работникам и удвоило процентную ставку за каждый день просрочки заработной платы.
24 ноября 2016
Уральское предприятие начнёт поставлять оборудование для индийского метро
Артёмовский машиностроительный завод «Вентпром» будет поставлять вентиляторы для калькуттского метро. Об этом вчера сообщил «ОГ» Бхарат Ганди, руководитель фирмы SRB International — официального индийского представителя 35 компаний из России и стран СНГ, в том числе — пяти уральских заводов.
24 ноября 2016
11 главных статей расходов
В Свердловской области полным ходом идёт работа над проектом бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. В начале недели главный финансовый документ области был одобрен в первом чтении депутатами регионального Заксобрания. Следующий этап — согласительные комиссии и балансировка проекта. После этого бюджет ждёт ещё два чтения, однако уже сейчас можно с уверенностью говорить, на какие проекты будет заложено большее финансирование. «ОГ» выяснила, куда направят 97 процентов региональной казны и как со следующего года изменится подход к распределению денег.
23 ноября 2016 Реклама
«В Париж. По делу. Срочно!», или что делать, если нужно занять немного денег
Совсем близко новогодние праздники, во время которых стартуют различные акции и распродажи. Мы можем выбирать из множества товаров и услуг, при этом на некоторых можно сэкономить. Но на всё наверняка не хватит денег, поэтому появляется необходимость оформления потребительского кредита.
23 ноября 2016
Неделя до расплаты
До 1 декабря нужно уплатить налоги
на имущество физлиц, землю и транспорт
23 ноября 2016
О строительных «полуфабрикатах» узнал Путин
22 ноября руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Свердловской области Жанна Рябцева на «Форуме действий» ОНФ в Москве рассказала Президенту Владимиру Путину о недостроенных соцобъектах, в том числе детсадах, о которых ранее сообщала «ОГ».
23 ноября 2016
В Екатеринбурге вручили 17 авто уральцам, пострадавшим на производстве
Вчера в Екатеринбурге сотрудники Свердловского отделения Фонда социального страхования РФ бесплатно вручили 17 автомобилей LADA GRANTA уральцам, получившим травмы из-за несчастных случаев на производстве.
23 ноября 2016 Реклама
Фермы в осаде
Свинокомплекс «Уральский» защитил себя от распространения АЧС
22 ноября 2016
Центробанк начал чистку «продавцов долгов»
В Свердловской области прекратили работу 36 процентов микрокредитных организаций