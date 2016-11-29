В последние дни ноября Средний Урал засыплет снегом

Во вторник, 29 ноября, на Среднем Урале выпадут осадки в виде мокрого снега от 6 до 15 мм. С середины недели ожидается ослабление снегопада и похолодание, сообщает Уральский гидрометцентр.

- На Средний Урал идёт циклон со снегопадами, они будут достаточно интенсивными, но уже послезавтра, 1 декабря, ожидается ослабление осадков. Ситуацию мы относим к неблагоприятному явлению, - сообщила "ОГ" главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко

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