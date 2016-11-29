Владелец квадрокоптера едва не оставил Екатеринбург без света и воды

Любитель аэрофотосъёмки из Екатеринбурга не только лишился принадлежащего ему квадрокоптера, но и едва не оставил город без электричества и водоснабжения. Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе МРСК Урала, владелец беспилотника сам обратился к энергетикам с просьбой помочь снять застрявшую в проводах ЛЭП винтокрылую машину.

- Лишь по счастливой случайности оказалось, что летательный аппарат повис не на проводах, находящихся под напряжением, а на грозотросе ЛЭП, - рассказала корреспонденту "ОГ" руководитель пресс-службы МРСК Урала Наталья Балдова. - Однако как снять квадрокоптер, специалисты пока решить не могут: выгонять на лёд Верх-Исетского пруда спецтехнику опасно.

При этом представитель энергоснабжающей компании отметила: полёты БПЛА в охранной зоне линии электропередачи могли привести к куда более тяжким последствиям. В данном случае житель Екатеринбурга пилотировал квадрокоптер прямо под ЛЭП, которая обеспечивает электроснабжение пяти электроподстанций, от которых запитаны жители Юго-западного района – более 150 тысяч, а также городские объекты "Водоканала". Так что погоня за хорошими кадрами "с высоты птичьего полёта" вполне могла привести к очередному блэкауту.