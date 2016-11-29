Импорт легковых автомобилей в Россию упал на 20,8%

За январь — октябрь 2016 года в Россию привезли на 20,8 % легковых автомобилей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ" ,за десять месяцев нынешнего года на территорию нашей страны автодилеры (юридические лица) ввезли 197,4 тыс. легковых машин.

Если смотреть по маркам машин, то бесспорным лидером оказывается японская Toyota. Её модели занимают первые три строчки рейтинга самых покупаемых в России иномарок. За январь — октябрь 2016 года в стране продано 22,7 тыс. кроссоверов Toyota RAV4, 11,6 тыс. внедорожников Toyota LC Prado и 10,8 тыс. Toyota Land Cruiser. Вслед за ними идут Hyundai Tucson (продано 7 тыс.) и Lexus RX (6,6 тыс.).