Евгений Куйвашев назначил Светлану Учайкину областным министром культуры

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Светланы Учайкиной министром культуры Свердловской области.

Как сообщает областной департамент информполитики, Светлана Учайкина — выпускница Хабаровского государственного института культуры. С 1982 года работала на разных должностях в столице Урала. В частности, с 2005 по 2010 год возглавляла Екатеринбургский театр кукол, а с 2010 года — Екатеринбургский театр юного зрителя.

— Мы ставим перед собой задачу по продолжению формирования нового отношения уральцев к культуре, работаем над тем, чтобы культурные ценности были доступны как жителям мегаполисов, так и людям в небольших и отдалённых населённых пунктах, — сказал губернатор.

Фото: Свердловский Дом актёра