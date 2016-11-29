Россельхознадзор извинился перед ветеранами за использование дизайна медали "За отвагу"

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) официально принесла извинения ветеранам войн за использование дизайна медали "За отвагу" при создании ведомственного знака, который планировалось вручать производителям молока, не фальсифицирующим продукцию. В ведомстве пообещали провести тщательную проверку, после которой дизайн знака будет изменён, а виновные наказаны.

- Федеральная служба приносит свои глубочайшие извинения в связи со схожим дизайном отличительного знака, присуждаемого молокопереработчикам, с дизайном российской боевой награды "За отвагу", вручаемой за мужество и отвагу, - говорится в сообщении Россельхознадзора. - В ближайшее время дизайн знака будет изменён так, чтобы избежать смешения с изображениями государственных наград и иных знаков отличия.

Как пояснили представители ведомства, у ряда ветеранов такая схожесть знака Россельхознадзора и медали "За отвагу" вызвала определенные вопросы. После первого же обращения знак был переименован и его дизайн был модифицирован. С понедельника, 28 ноября, данные изменения были внесены в архив сайта ведомства.

Отметим, знак был создан Россельхознадзором для того, чтобы отмечать производителей молока из "Списка Честных" - в него включаются предприятия-производители молочной продукции, при исследовании продукции которых российское ведомство никогда не выявляло признаков фальсификации, в том числе в ходе внезапных проверок. Знаком с изображением коровы и надписями "За смелость" и "РСХН" планировалось награждать тех производителей, кто добровольно изъявил желание войти в список.

В Россельхознадзоре признали, что подготовленный знак, по дизайну напоминает один из вариантов исполнения медали "За отвагу" - на прямоугольной колодке.