Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей соберёт юных бизнесменов

30 ноября с 12:00 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства проводит мероприятие для старшеклассников и студентов, планирующих начать свой бизнес. Оно состоится в рамках второго областного конкурса в сфере предпринимательства "Молодежь планирует бизнес".

Мероприятие станет одним из самых масштабных в области событий для молодежи на тему бизнеса и популяризации предпринимательства. Здесь планируют присутствовать представители из Алапаевска, Арамили, Артемовского, Березовского, Богдановича, Горноуральского, Заречного, Ирбита, Карпинска, Краснотурьинска, Качканара, Красноуральска, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Сысерти, Тавды.

Программа:

12:00- 13:00 – Экскурсия старшеклассников и студентов в IT-компанию СКБ-Контур (улица Малопрудная, 5).

14:00-15:00 – Работа выставки и интерактивных зон стартапов в фойе здания правительства Свердловской области (Октябрьская площадь, 1, цокольный этаж).

15:00-17:00 – Церемония награждения победителей конкурса эссе и бизнес-проектов "Молодежь планирует бизнес" в актовом здании правительства Свердловской области.

17:00 – 18:00 – выступление группы N.E.V.A.

Справка:

Первый конкурс эссе и проектов в сфере предпринимательской деятельности среди студентов и учащихся старших классов был проведен в 2015 году министерством инвестиций и развития Свердловской области совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Цель мероприятия: повышение престижа предпринимательства и интереса у молодежи к бизнесу.

На конкурс в 2016 году было подано более 3 тысяч заявок из 50 муниципальных образований.