Екатеринбургский зоопарк собирает новогодние игрушки

Екатеринбургский зоопарк объявил о начале ежегодного конкурса на лучшую новогоднюю игрушку, сделанную своими руками. Готовые поделки можно принести до 15 декабря контролёрам на входе в зоопарк (ул. Мамина-Сибиряка, 189) или в павильон "Экзотеррариум", сообщили "ОГ" в пресс-службе учреждения.

В конкурсе могут поучаствовать все желающие, в том числе различные организации города и детские коллективы образовательных учреждений. Все участники получат пригласительные билеты в зоопарк.

- Для конкурса необходимо изготовить своими руками новогоднюю игрушку из подручных материалов размером не менее 20 см. Предпочтительно использовать негорючие, непромокаемые материалы. Игрушка должна иметь прочное крепление или подвеску. Конкурс призван развить творческие способности детей и подростков, воспитать художественный вкус, выявить творческий потенциал школьников, - отметили в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

К игрушке должна быть прикреплена этикетка со следующим содержанием:

название,

ФИО ребёнка,

возраст ребёнка,

контактный телефон,

название коллектива, если это групповая работа.

Победителей акции наградят дипломами и призами.

Фото: Екатеринбургский зоопарк