Обзор криминальной хроники вторника, 29 ноября

За гибель рабочих первоуральского "Водоканала" будут отвечать руководители

Доследственная проверка, которую проводили органы СКР по факту гибели двух рабочих первоуральского МУП "Водоканал", задохнувшихся во время работ в канализационном колодце в августе этого года, завершилась возбуждением уголовного дела по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). По версии следствия, заместитель директора по производству МУП и начальник цеха водоотведения допустили к работе слесарей под руководством мастера, не прошедшего обучение и проверку знаний требований охраны труда, без обеспечения в полном объёме средствами индивидуальной защиты и приспособлениями, необходимыми для безопасного выполнения работ, без проведения в полном объёме инструктажа по охране труда. В результате слесари, спустившиеся в колодец, получили отравление метаном и утонули. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбурженке, убившей соседа-пенсионера из-за квартиры, дали 11 лет колонии

Пенсионерка Татьяна Манакова, ранее признанная виновной, но заслуживающей снисхождения в соответствии с вердиктом суда присяжных, приговорена к 11 годам лишения свободы по статье "убийство", сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. Напомним, наказание женщина понесла за преступление, совершённое в 2013 году. Тогда Манакова, считая своего 78-летнего соседа одиноким пенсионером, решилась на убийство с целью завладения его жилплощадью. Для осуществления замысла она наняла своих соседей по садовому участку - мать и сына - пообещав в качестве "гонорара" погасить их долги по квартплате в размере более 120 тысяч рублей. В момент совершения убийства неожиданно пришёл сын "одинокого" соседа и преступная троица прыгнула с балкона. Сильнее всех пострадала соседка по даче - она при падении со второго этажа сломала позвоночник и умерла в больнице, не дождавшись суда, однако успела дать признательные показания. Её сын признал свою вину и получил 12 лет колонии. Сама Манакова скрывалась почти два года и была задержана лишь весной этого года в Пермском крае. Приговор может быть обжалован сторонами.

В Дегтярске задержаны сбытчики фальшивых тысячерублёвок

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделений экономической безопасности ГУ МВД по Свердловской области и ОВД Ревды задержаны трое подозреваемых в сбыте поддельных денежных купюр достоинством 1000 рублей. При осмотре автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили и изъяли 56 купюр достоинством 1000 рублей с признаками подделки, а также настоящие деньги номиналом от 50 до 500 рублей, мобильные телефоны и банковские карты. Продавцы торговых точек Дегтярска уверенно опознали в одном из задержанных покупателя, рассчитавшегося фальшивкой. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД, задержанию предшествовало несколько обращений из магазинов Дегтярска о том, что при пересчёте выручки обнаруживались купюры с признаками подделки. После получения результатов экспертизы, подтвердившей, что изъятые деньги действительно фальшивые, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Сбытчикам поддельных дензнаков грозит до восьми лет лишения свободы.

В Екатеринбурге раскрыто убийство, замаскированное под суицид

В Чкаловском районе Екатеринбурга сотрудникам полиции и СКР совместно удалось в кратчайшие сроки раскрыть тяжкое преступление, которое 45-летний злоумышленник пытался представить самоубийством жертвы. Как сообщили официальные представители СУ СКР по Свердловской области, 26 ноября днём в квартире дома по улице Академика Губкина в Екатеринбурге было обнаружено тело 43-летнего мужчины с ножевым ранением груди. Сам подозреваемый заявил правоохранителям, что пострадавший совершил суицид, ударив себя ножом. Однако следователь СКР и оперативники полиции, проверяя эту версию, пришли к выводу: хозяин жилища говорит неправду. Было установлено, что подозреваемый и потерпевший пили спиртное втроём с еще одним местным жителем - тот сообщил сыщикам, что подозреваемый сам рассказывал о совершённом убийстве. Опрошенные родственники убитого рассказали, что он был правша, а нож оказался в левой руке. Учитывая эти и ряд других обстоятельств, которые явно противоречили версии подозреваемого, он сознался в содеянном и дал признательные показания в совершении убийства в ходе пьяной ссоры. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).