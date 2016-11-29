Фильм "Геля" с Анастасией Баковой в главной роли появился на YouTube

Короткометражный фильм "Геля" с экс-кандидатом в мэры Екатеринбурга Анастасией Баковой в главной роли пользователи Сети могут посмотреть в открытом доступе. Об этом сегодня сообщила главная героиня картины в социальных сетях.

Фильм сняли в 2015 году, режиссёром выступила Ксения Зуева. Анастасия Бакова исполнила роль молодой девушки, живущей в нищенской квартире в спальном районе Москвы. Вся жизнь её наполнена уходом за деспотичной матерью-инвалидом. Однажды появляется шанс всё изменить. Судьба ставит Гелю перед выбором.

Презентация картины "Геля" состоялась в екатеринбургском кинотеатре "Салют" в августе прошлого года. Дебютный фильм Анастасии Баковой признали лучшим на международном кинофестивале "KONIK" в Москве.