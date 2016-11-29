Фильм "Геля" с Анастасией Баковой в главной роли появился на YouTube

19 часов назад
Алексей Воробьёв пел, танцевал и фотографировался с первыми рядами фанатов – остальные наблюдали за действом на большом экране
В выходные на открытии одного из парфюмерных магазинов уральской столицы выступил артист, певец и главный герой последнего сезона телепроекта «Холостяк» Алексей Воробьёв. Последний раз он приезжал сюда пять лет назад, когда проводил в уральской столице общегородской конкурс красоты «Мисс Екатеринбург».
28 ноября 2016
«Вечер музыкальных благодарностей. Презентация арфы»
Уральский музыкальный колледж представил новую концертную арфу.
27 ноября 2016
"Холостяк" Алексей Воробьёв спел в Екатеринбурге
Главный "холостяк", артист и певец Алексей Воробьёв 25 ноября выступил в Екатеринбурге.
25 ноября 2016
Тимати пахнет дороже Киркорова
В Екатеринбурге одном из парфюмерных магазинов свои новые ароматы для мужчин и женщин презентовал рэпер Тимати. Огромная очередь поклонников певца начиналась ещё перед входом в супермаркет, всем просто не хватило места внутри. Похоже, что парфюм, разработанный Тимати, привлёк даже больше внимания, чем аналогичная продукция от Филиппа Киркорова. И это несмотря на то, что аромат от рэпера обойдётся покупателям дороже, чем духи от поп-короля.
24 ноября 2016
Стоять не насмерть. Стоять намертво
В прокат вышел фильм о народных героях – «28 панфиловцев»
24 ноября 2016
Сергей Безруков высоко оценил пьесу уральца
Уральский драматург Владимир Зуев стал победителем конкурса «Возрождение. Накануне. 1916–2016», который проводит Московский Губернский театр. Проект приурочен к 100-летию Октябрьской революции. Зуев представил пьесу о расстреле царской семьи. Работу уральца очень высокого оценил худрук Губернского театра – Сергей Безруков.
23 ноября 2016
КВН или цирк: что смешнее?
Сегодня в столице Урала стартует IX Всемирный фестиваль клоунов. Традиционно Екатеринбургский цирк и Российская государственная цирковая компания собрали на манеже самых талантливых и именитых артистов со всего мира. За четыре дня фестиваля зрители смогут оценить творчество клоунов из Бразилии, Венесуэлы, Франции, Дании, США, Италии и, конечно же, России.
22 ноября 2016
«Мажор» и перемены
Меняется главный герой... И сериальное производство
22 ноября 2016
Уральцы снова в джазе
Вчера в Свердловском театре музыкальной комедии состоялось открытие нового проекта под названием «Международный центр джаза». Тем самым театр решил возродить атмосферу, царившую в столице Урала в годы, когда в городе устраивались большие фестивали – «Джаз-транзит» и «Джаз, рождённый в СССР». К слову, это направление музыки из Екатеринбурга никуда и не уходило – оно живёт в клубах, барах, на площадках многочисленных фестивалей, а теперь ещё и на театральных подмостках.
21 ноября 2016
В Екатеринбург съехались библиотечные блогеры со всей страны
В Свердловскую областную научную библиотеку имени В.Г. Белинского приехали 55 сотрудников библиотек со всей России. С 21 по 22 ноября в Белинке проходит VI неКонференция (да, именно так!) библиотечных блогеров «Библиотека в полевых условиях online: основные средства производства».