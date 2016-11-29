Уральские ели возьмут под особую охрану с 15 декабря

С 15 декабря в Свердловской области начнёт работать особый режим по охране хвойного молодняка.

С целью предотвращения незаконной рубки елей в лесах организуют рейды специально сформированных мобильных групп. Впрочем, у свердловчан есть законная возможность срубить ель накануне новогодних праздников: для этого нужно достаточно оформить документы и поехать в одно из свердловских лесничеств (на Среднем Урале их 31).

Как пояснили "ОГ" в департаменте лесного хозяйства Свердловской области, ежегодно в нашем регионе за получением разрешения на рубку елей обращаются 16-17 тыс. человек. Причём эта цифра с каждым годом снижается. В магазинах есть богатый выбор красивых искусственных елей. Из-за этого люди постепенно теряют интерес к живым деревьям, что, безусловно, радует экологов.