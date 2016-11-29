Уральские ели возьмут под особую охрану с 15 декабря

Новое в рубрике
Земства
18 часов назад
Десерты из кругосветки
Екатеринбургский предприниматель освоил производство джемов и цукатов из необычного сырья.
18 часов назад
«Отговорки глав о внезапной зиме приниматься не будут»
На последнем заседании регионального правительства свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился усилить контроль за качеством уборки и состоянием областных трасс в зимний период. Глава региона заявил, что в случае невыполнения отговорки глав о внезапной зиме приниматься не будут. По словам вице-губернатора Сергея Швиндта, контракты на уборку дорог в следующем году до сих пор не заключили 25 муниципалитетов.
18 часов назад
Тагильские депутаты назвали новый адрес мэрии братской могилой
В целях пополнения городского бюджета нижнетагильская мэрия в следующем году планирует реализовать пять зданий в центре города. Сейчас в них расположены офисы нескольких бюджетных организаций. Депутаты Нижнетагильской гордумы отказываются поддержать переселение бюджетников, так как считают, что предлагаемое здание требует серьёзного ремонта и находиться в нём опасно для жизни.
22 ноября 2016
«В местных депутатах видят законотворцев»
Депутатская среда
18 ноября 2016
Коровы до награды довели
Фермер из Полевского создал самое крупное в области крестьянское хозяйство по производству молока.
17 ноября 2016
Роддом Заречного, простоявший 5 лет, запустят в 2017 году
Чтобы своими глазами увидеть зареченский роддом, которые построили пять лет назад, но никак не могут ввести в эксплуатацию, вчера в город атомщиков приехали депутат Государственной думы РФ Антон Гетта, а также министр здравоохранения области Игорь Трофимов.
16 ноября 2016
У Екатеринбурга появится своя стратегия
Вчера в Екатеринбурге впервые прошёл Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: пространство для жизни». Опыт создания агломераций и стратегий развития обсудили главы администраций и председатели дум из городов УрФО, Уфы, Тольятти и Перми, а также представители экспертного сообщества. От имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева участников форума поприветствовал первый вице-губернатор Алексей Орлов.
16 ноября 2016
Школьник создал компьютерную мышь для безруких
Изобретатели смотрят на мир особенным взглядом, превращая обычные вещи в нечто невероятное. Так было в случае с нашим земляком Константином Новосёловым, получившим за открытие графена Нобелевскую премию, так поступил и кушвинский школьник Сергей Халявин, придумавший компьютерную мышь в виде сандалии.
15 ноября 2016
На город в 30 тысяч человек работает один цветочный магазин
Традиционно кушвинская женщина получала в жизни лишь два букета — на собственную свадьбу и на 50-летний юбилей. Дело в том, что до недавнего времени в городе не было ни одного цветочного магазина — за букетами жители были вынуждены ездить в Нижний Тагил или выращивать на собственных огородах. Эту вопиющую несправедливость решили исправить городские предприниматели — супруги Верушкины. Дому цветов «Март» удалось создать в городе культуру дарения цветов.
15 ноября 2016
За городскими лесами Верхней Пышмы следит девушка-лесничий
Верхнепышминские городские леса Владлена Шарова знает как свои пять пальцев. Уже два года девушка работает лесничим в Управлении капитального строительства и стратегического развития городского округа.