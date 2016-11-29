Скончался основатель "Автомобилиста" Владимир Кот

В Екатеринбурге ушёл из жизни один из основателей хоккейного клуба "Автомобилист" Владимир Кот. Ему было 92 года.

Владимир Кот родился 28 марта 1924 года в Свердловске. Зимой 1943 года Кот попал на фронт, был демобилизирован в 1950 году, после чего вернулся в Свердловск. Владимир Кот работал в обкоме профсоюза работников автотранспорта и связи заместителем председателя, затем инструктором «Спартака». С 1962 года стал председателем общества "Спартак" и проработал на этой должности 25 лет. В конце 1990-ых вышел на пенсию и организовал и возглавил городской Клуб ветеранов спорта.За годы работы Владимира Кота вышли на лёд сотни профессиональных хоккеистов, были построены многочисленные спортивные объекты. Стоит отметить, что идея названия хоккейного клуба "Автомобилист" принадлежала именно ему.

Владимир Кот был награждён 20 медалями и орденами, среди которых есть военные награды. Также Владимир Кот являлся "Заслуженным работником физической культуры России".