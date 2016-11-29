Екатеринбургские таможенники добавили федеральному бюджету ещё 377 миллионов рублей

Система управления рисками позволила екатеринбургским таможенникам доначислить в бюджет страны ещё 377 млн. рублей по итогам 10 месяцев. Это на 132 млн. рублей больше, чем в прошлом году. Всего же с начала года Екатеринбургская таможня пополнила федеральный бюджет более, чем на 15 млрд рублей.

- В 2016 году был осуществлён выпуск товаров по 56 тыс. декларациям (на тысячу больше, чем в 2015 году), - сообщили в пресс-службе Екатеринбургской таможни. - Почти половина из них - 25 тыс. деклараций на товары - попали под проверочные мероприятия в рамках системы управления рисками и применения различных форм таможенного контроля (в 2015 году – 13 тыс.).

В результате Екатеринбургской таможней возбуждено 70 дел (в 2015 году - 58) об административных правонарушениях по части 1 и части 2 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование и недостоверное декларирование товаров).

По словам представителей таможни, основными видами нарушений стали недекларирование товара или указание в декларации заниженной стоимости товара.