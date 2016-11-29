Средний Урал вошёл в семёрку лучших по организации капремонта жилья

Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень на селекторном совещании рассказал, что Свердловская область вошла в семёрку лучших регионов России по организации капитального ремонта многоквартирных домов.

Как сообщает областной департамент информполитики, перед уральцами в том же рейтинге стоят Хакасия, Чувашия, Калмыкия, Мордовия, Тыва и Иркутская область.