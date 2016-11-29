Екатеринбуржцы увидят "русский мир" художника Александра Алексеева-Свинкина

29 ноября 2016, 13:45 / Культура

Сегодня, 29 ноября, откроется персональная выставка живописи Александра Алексеева "Русский мир" в зале Свердловского Союза художников (ул. Куйбышева, 97) в 18:00. Екатеринбуржцы смогут бесплатно любоваться картинами уральского художника до 18 декабря, сообщили в пресс-службе учреждения.

- Над проектом Александр Алексеев работает последние два года, представляя в живописной серии наиболее важные и яркие стороны жизни "русского мира". Уральский художник улавливает потребность общества в формировании позитивного образа России. Проект задуман в сложнейшей обстановке обострения экономического кризиса, межнациональных конфликтов и политической конфронтации, которые тяжело сказываются на общественных настроениях, - рассказала член Международной ассоциации искусствоведов Светлана Долганова.

Проект "Русский мир" состоит из нескольких частей. Первая - "Лики России" повествует о небесных покровителях России. Вторая часть "Русские люди" представляет печальные и радостные стороны жизни на картинах: "Крестьянка", "Плотник", "Машенька", Колхозник", "Праздник" и "Прощание славянки". Третья часть "Корни России" посвящена истории и культуре нашей страны, это работы: "Царь Алексей Михайлович", "Ноздрёв", "Собакевич", "Чичиков и Ноздрёв" и "Иван-Царевич и Василиса Прекрасная". Четвёртая часть носит название "Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет" и повествует о простой и прекрасной жизни русской деревни. Завершают проект два символичных женских портрета: "Русская красавица" и "Портрет дочери".

Выставку можно посетить в любой день с 10:00 до 18:00, кроме воскресенья. 

Фото: "Царь Алексей Михайлович", Свердловское региональное отделение "Союз художников России" 

Фото: "Спаситель", Свердловское региональное отделение "Союз художников России" 

Фото: "Картошечка", Свердловское региональное отделение "Союз художников России" 

Фото: "Натюрморт с гранатом", Свердловское региональное отделение "Союз художников России" 

Фото: "Бабье лето", Свердловское региональное отделение "Союз художников России"

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Культура

22 часа назад

Алексей Воробьёв пел, танцевал и фотографировался с первыми рядами фанатов – остальные наблюдали за действом на большом экране
В выходные на открытии одного из парфюмерных магазинов уральской столицы выступил артист, певец и главный герой последнего сезона телепроекта «Холостяк» Алексей Воробьёв. Последний раз он приезжал сюда пять лет назад, когда проводил в уральской столице общегородской конкурс красоты «Мисс Екатеринбург».

28 ноября 2016

«Вечер музыкальных благодарностей. Презентация арфы»
Уральский музыкальный колледж представил новую концертную арфу.

27 ноября 2016

"Холостяк" Алексей Воробьёв спел в Екатеринбурге
Главный "холостяк", артист и певец Алексей Воробьёв 25 ноября выступил в Екатеринбурге.

25 ноября 2016

Тимати пахнет дороже Киркорова
В Екатеринбурге одном из парфюмерных магазинов свои новые ароматы для мужчин и женщин презентовал рэпер Тимати. Огромная очередь поклонников певца начиналась ещё перед входом в супермаркет, всем просто не хватило места внутри. Похоже, что парфюм, разработанный Тимати, привлёк даже больше внимания, чем аналогичная продукция от Филиппа Киркорова. И это несмотря на то, что аромат от рэпера обойдётся покупателям дороже, чем духи от поп-короля.

24 ноября 2016

Стоять не насмерть. Стоять намертво
В прокат вышел фильм о народных героях – «28 панфиловцев»

24 ноября 2016

Сергей Безруков высоко оценил пьесу уральца
Уральский драматург Владимир Зуев стал победителем конкурса «Возрождение. Накануне. 1916–2016», который проводит Московский Губернский театр. Проект приурочен к 100-летию Октябрьской революции. Зуев представил пьесу о расстреле царской семьи. Работу уральца очень высокого оценил худ­рук Губернского театра – Сергей Безруков.

23 ноября 2016

КВН или цирк: что смешнее?
Сегодня в столице Урала стартует IX Всемирный фестиваль клоунов. Традиционно Екатеринбургский цирк и Российская государственная цирковая компания собрали на манеже самых талантливых и именитых артистов со всего мира. За четыре дня фестиваля зрители смогут оценить творчество клоунов из Бразилии, Венесуэлы, Франции, Дании, США, Италии и, конечно же, России.

22 ноября 2016

«Мажор» и перемены
Меняется главный герой... И сериальное производство

22 ноября 2016

Уральцы снова в джазе
Вчера в Свердловском театре музыкальной комедии состоялось открытие нового проекта под названием «Международный центр джаза». Тем самым театр решил возродить атмосферу, царившую в столице Урала в годы, когда в городе устраивались большие фестивали – «Джаз-транзит» и «Джаз, рождённый в СССР». К слову, это направление музыки из Екатеринбурга никуда и не уходило – оно живёт в клубах, барах, на площадках многочисленных фестивалей, а теперь ещё и на театральных подмостках.

21 ноября 2016

В Екатеринбург съехались библиотечные блогеры со всей страны
В Свердловскую областную научную библиотеку имени В.Г. Белинского приехали 55 сотрудников библиотек со всей России. С 21 по 22 ноября в Белинке проходит VI неКонференция (да, именно так!) библиотечных блогеров «Библиотека в полевых условиях online: основные средства производства».

Последние новости
Что было раньше