Екатеринбуржцы увидят "русский мир" художника Александра Алексеева-Свинкина

Сегодня, 29 ноября, откроется персональная выставка живописи Александра Алексеева "Русский мир" в зале Свердловского Союза художников (ул. Куйбышева, 97) в 18:00. Екатеринбуржцы смогут бесплатно любоваться картинами уральского художника до 18 декабря, сообщили в пресс-службе учреждения.

- Над проектом Александр Алексеев работает последние два года, представляя в живописной серии наиболее важные и яркие стороны жизни "русского мира". Уральский художник улавливает потребность общества в формировании позитивного образа России. Проект задуман в сложнейшей обстановке обострения экономического кризиса, межнациональных конфликтов и политической конфронтации, которые тяжело сказываются на общественных настроениях, - рассказала член Международной ассоциации искусствоведов Светлана Долганова.

Проект "Русский мир" состоит из нескольких частей. Первая - "Лики России" повествует о небесных покровителях России. Вторая часть "Русские люди" представляет печальные и радостные стороны жизни на картинах: "Крестьянка", "Плотник", "Машенька", Колхозник", "Праздник" и "Прощание славянки". Третья часть "Корни России" посвящена истории и культуре нашей страны, это работы: "Царь Алексей Михайлович", "Ноздрёв", "Собакевич", "Чичиков и Ноздрёв" и "Иван-Царевич и Василиса Прекрасная". Четвёртая часть носит название "Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет" и повествует о простой и прекрасной жизни русской деревни. Завершают проект два символичных женских портрета: "Русская красавица" и "Портрет дочери".

Выставку можно посетить в любой день с 10:00 до 18:00, кроме воскресенья.

Фото: "Царь Алексей Михайлович", Свердловское региональное отделение "Союз художников России"

Фото: "Спаситель", Свердловское региональное отделение "Союз художников России"

Фото: "Картошечка", Свердловское региональное отделение "Союз художников России"

Фото: "Натюрморт с гранатом", Свердловское региональное отделение "Союз художников России"

Фото: "Бабье лето", Свердловское региональное отделение "Союз художников России"