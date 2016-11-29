Уральская рок-группа выпустила новый альбом

Сегодня, 29 ноября, уральская рок-группа "Курара" выпустила новый студийный альбом "Пуля". Об этом сообщается на официальной странице в социальных сетях.

Седьмой альбом "Пуля" включает 12 треков, которые уже можно послушать на Яндекс.Музыке, в Google Play и на сайте Kroogi. В Екатеринбурге презентация альбома пройдёт 1 января в Доме печати (ул. Ленина, 49).

Добавим, неделю назад, 22 ноября, группа выпустила новый клип на песню "Капитаны", которая вошла в альбом "Пуля". В клипе снялись актёры: Алиса Кравцова и Сергей Колесов.