Тизер седьмого сезона "Игры престолов" появился в сети

29 ноября 2016, 14:31 / Культура

Первый тизер нового, 7-го сезона популярного во всём мире телесериала "Игра престолов" был показан в видеоролике о программах канала HBO на 2017 год. Анонс был продемонстрирован во время показа очередной серии "Мира Дикого запада". Сам тизер моментально разошёлся по соцсетям и видеохостингам.

Так, из видео становится понятным, что зрители снова увидят в 7-м сезоне игру таких актёров, как Софи Тёрнер (Санса Старк), Кит Харрингтон (Джон Сноу) и Мэйси Уильямс (Арья Старк). Вероятно, события будут разворачиваться вокруг них, однако больше никакого спойлера нет: сюжет остаётся неизвестным, и даже автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин пока не опубликовал продолжение.

Отметим, премьера 7-го сезона "Игры престолов" запланирована каналом НВО на лето 2017 года. Ранее СМИ уже сообщили, что в предполагаемом районе съёмок в Испании были замечены также актёры, исполняющие роли Серсеи и Джейме Ланнистеров, Григора Клигана, Теона Грейджоя, Дейнерис Таргариен, Тириона Ланнистера, Джораха Мормонта, лорда Варриса, Джона Сноу, Давоса Сиворта и других персонажей.

Как сообщалось ранее, в июне 2014 года телеканал HBO объявил "Игру престолов" самым успешным проектом в своей истории: каждый эпизод его четвёртого сезона смотрят в среднем 18,4 млн зрителей (в июле 2016 года эта цифра достигла 25,1 млн), что превзошло предыдущий рекорд 2002 года, установленный "Кланом Сопрано" (18,2 млн зрителей). В сентябре 2016 года Американская телеакадемия удостоила "Игру престолов" высшей награды - "Эмми" - в номинации "Лучший драматический сериал".

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