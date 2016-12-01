Куда екатеринбуржцам поехать отдыхать в новогодние каникулы?

В этом году зимние каникулы продлятся в России до 8 января включительно. "ОГ" представляет советы экспертов о том, куда можно поехать екатеринбуржцам в новогодние каникулы.

Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев:

"Наиболее экономичным направлением из зарубежных для зимнего отдыха является Турция. Из горнолыжных центров рекомендовал бы курорты в Южной Чехии, болгарский город Банско, Высокие Татры в Словакии. Они, на мой взгляд, не уступают популярным горнолыжным курортам Швейцарии и Франции, и при этом имеют преимущество в цене. У нас можно покататься в горах Челябинской области и посетить фольклорные экскурсии на Ямале в Тюменской области. На первое место ставлю путешествие по "Самоцветному кольцу Урала", которое проходит через восемь городов региона".

Фото: социальные сети

Заместитель генерального директора турфирмы "Мир" Екатерина Баранова:

"Популярными зарубежными странами для екатеринбуржцев в новогодние каникулы остаются Объединённые Арабские Эмираты, Таиланд, Вьетнам. Удобно, что в эти тёплые страны есть прямые рейсы из Екатеринбурга. Из горнолыжных курортов советую посетить центры в Мюнхене. Дешевле уральцам в этом году обойдутся туры в Индию и Вьетнам".

Фото: социальные сети

Заместитель директора Международной турфирмы "Европорт" в Екатеринбурге Антон Потапов:

"Среди зарубежных стран интерес для екатеринбуржцев представляют традиционно Чехия и Китай. Насыщенная программа ожидает гостей российских городов - Сочи и Крым. Для активного семейного отдыха рекомендую съездить на несколько дней в Москву с экскурсией по столице нашей Родины".

Фото: социальные сети

Представители туристического агентства "ВИСТА" в Екатеринбурге:

"Среди европейских стран екатеринбуржцы всё чаще выбирают Италию, Францию, Чехию в зимнее время года. В России популярными остаются Москва, Санкт-Петербург, Казань. В преддверии новогодних каникул советуем отправиться в путешествие с детьми к Деду Морозу в Великий Устюг".

Фото: социальные сети