С начала 2017 года в Екатеринбурге изменятся ставки земельного налога
29 ноября 2016, 14:54 / Экономика
Сегодня депутаты Екатеринбургской городской думы приняли новые ставки земельного налога, которые вступают в силу с 1 января 2017 года.
Как сообщает официальный портал Екатеринбурга, вместо старой системы начисления земельного налога по 27 градациям вводится более простая схема на 6 видов разрешённого использования земли. По большинству видов деятельности налоговые ставки установлены на максимальном уровне, оговорённом в Налоговом кодексе РФ. Размер ставок варьируется от 0,3 до 1,5 % от кадастровой стоимости участка.
В частности, для земель под индивидуальными жилыми домами ставка равна 0,24 %, под административно-управленческими зданиями — 1,06 %, под объектами рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения — 0,13 %, под стадионами, лыжными базами, стрельбищами и спорткомплексами — 1,18 %.
Принимая такое решение, екатеринбургские депутаты одновременно расширили льготы для горожан. Для социально незащищённых граждан (пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и так далее) предельный размер не облагаемой налогом суммы увеличен в два раза: для земель под ИЖС — с 400 до 800 тыс. рублей, для дачных участков — со 100 до 200 тыс. рублей.