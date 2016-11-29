С начала 2017 года в Екатеринбурге изменятся ставки земельного налога

Сегодня депутаты Екатеринбургской городской думы приняли новые ставки земельного налога, которые вступают в силу с 1 января 2017 года.

Как сообщает официальный портал Екатеринбурга, вместо старой системы начисления земельного налога по 27 градациям вводится более простая схема на 6 видов разрешённого использования земли. По большинству видов деятельности налоговые ставки установлены на максимальном уровне, оговорённом в Налоговом кодексе РФ. Размер ставок варьируется от 0,3 до 1,5 % от кадастровой стоимости участка.

В частности, для земель под индивидуальными жилыми домами ставка равна 0,24 %, под административно-управленческими зданиями — 1,06 %, под объектами рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения — 0,13 %, под стадионами, лыжными базами, стрельбищами и спорткомплексами — 1,18 %.