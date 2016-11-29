Роспотребнадзор закрыл двери школ и детсадов Екатеринбурга для детей без прививок от кори

Начиная со среды, 30 ноября, в Екатеринбурге перестанут пускать в школы и детские сады детей, если у них отсутствует документальное подтверждение о проставленном курсе прививок. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, решение о таких мерах ограничительного характера было принято в связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой по кори в столице Среднего Урала.

- С 30 ноября 2016 года вводится временный отказ в приёме учащихся в образовательные учреждения (в том числе в организации дополнительного образования) при отсутствии документально подтверждённого полного курса прививок против кори и не болевших корью, - сообщила официальный представитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева. - Сотрудники образовательных (в том числе организаций дополнительного образования), лечебно-профилактических организаций, оздоровительных учреждений при отсутствии документально подтверждённой информации о наличии прививок против кори и не болевшие корью, должны быть временно отстранены от работы.

Кроме того, студенты вузов, не переболевшие корью и не имеющие профилактических прививок, не допускаются до прохождения практики в образовательных и лечебно-профилактических учреждениях.

Ограничительные меры продлятся вплоть до особого распоряжения, пояснили в Роспотребнадзоре.

Отметим, в Екатеринбурге подозрение на корь зарегистрировано у 60 пациентов. Диагноз подтверждён в 28 случаях (у детей - 20, у взрослых – 8). По мнению санврачей, распространение кори в Екатеринбурге связано с тем, что прививка какое-то время отсутствовала в списке обязательных, в результате чего люди перестали прививаться в добровольном порядке. В итоге сперва была объявлена "подчищающая вакцинация" для отдельных категорий граждан, а потом и вовсе увеличен возраст для обязательной вакцинации - с 36 до 55 лет.

Ранее администрация Екатеринбурга назвала адреса поликлиник, в которых можно поставить прививки от кори.