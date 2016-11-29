Спасатели предупредили свердловчан о гололёде

29 ноября 2016, 15:17 / Общество

На территории Среднего Урала 29-30 ноября местами ожидается мокрый снег. В ночные и утренние часы на дорогах гололедица. В связи с этим сотрудники регионального ГУ МЧС просят свердловчан быть внимательными и осторожными, чтобы избежать травм и происшествий.

 — В период гололёда передвигаться осторожно, не торопясь, наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заострёнными шипами. Водителям советуем не превышать скорость и не совершать резких манёвров, — отмечают в  ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Кроме того, свердловчанам напомнили, что в период неустойчивой погоды возможен сход снежных масс с крыш зданий и козырьков, поэтому лучше не парковать автомобили вблизи зданий, а пешеходам при движении вдоль зданий идти на безопасном расстоянии от стен (не ближе 3-4 метров).

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

5 часов назад

Массовые пожары в детских садах Екатеринбурга
В Екатеринбурге горят детсады по всей восточной части города.

16 часов назад

Непечатная буква
233 года назад – 29 ноября 1783 года – «родилась» самая молодая, самая весёлая и самая обижаемая буква русского алфавита – «ё».

21 час назад

Праздник Герострата
Волна поджогов машин в Екатеринбурге дополнилась массовыми пожарами в детских садах. На днях неизвестные злоумышленники подожгли веранду садика на улице Трубачёва в микрорайоне Компрессорный.

21 час назад

В химическом турнире 8-й класс обошёл 11-й
Два дня в Уральском федеральном университете команды из девятнадцати школ региона соревновались в решении непростых научных задач.

21 час назад

Право Станислава Хохлова
Скоро день Конституции, и это, безусловно, отличный повод рассказать о замечательном человеке, выдающемся юристе, уральце, который внёс неоценимый и, к сожалению, недооценённый вклад в написание и принятие нашей Конституции. Речь о Станиславе Хохлове, которому сегодня, 29 ноября, исполнилось бы 75 лет.

21 час назад

Право Станислава Хохлова
Скоро день Конституции, и это, безусловно, отличный повод рассказать о замечательном человеке, выдающемся юристе, уральце, который внёс неоценимый и, к сожалению, недооценённый вклад в написание и принятие нашей Конституции. Речь о Станиславе Хохлове, которому сегодня, 29 ноября, исполнилось бы 75 лет.

21 час назад

На юг Свердловской области пришла оттепель
Погода на Урале вновь удивляет — так, например, в Екатеринбурге и других городах на юге области сегодня-завтра ожидается до четырёх градусов тепла.

22 часа назад

Пациенты могут смотреть свои медкарты
27 ноября вступил в силу новый приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, который регулирует доступ жителей страны к медицинским документам, отражающим их состояние здоровья.

22 часа назад

Так восторженно Свердловск не встречал никого из своих гостей
Прошло более 50 лет. Но об этом событии и сейчас хорошо помнят тысячи горожан, для которых триумфальный проезд кубинского лидера по свердловским улицам остаётся одним из ярких впечатлений жизни.

28 ноября 2016

Химический турнир школьников в Екатеринбурге завершился научным шоу
Зрелищные опыты представили организаторы турнира - студенты, магистранты и молодые научные сотрудники УрФУ, изучающие химию.

Последние новости
Что было раньше