Спасатели предупредили свердловчан о гололёде

На территории Среднего Урала 29-30 ноября местами ожидается мокрый снег. В ночные и утренние часы на дорогах гололедица. В связи с этим сотрудники регионального ГУ МЧС просят свердловчан быть внимательными и осторожными, чтобы избежать травм и происшествий.

— В период гололёда передвигаться осторожно, не торопясь, наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заострёнными шипами. Водителям советуем не превышать скорость и не совершать резких манёвров, — отмечают в ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Кроме того, свердловчанам напомнили, что в период неустойчивой погоды возможен сход снежных масс с крыш зданий и козырьков, поэтому лучше не парковать автомобили вблизи зданий, а пешеходам при движении вдоль зданий идти на безопасном расстоянии от стен (не ближе 3-4 метров).