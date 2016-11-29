Екатеринбургские ветврачи спасли обмороженного детёныша нутрии

29 ноября 2016, 15:54 / Земства

Врачи екатеринбургской ветеринарной клиники спасли детёныша нутрии. Двух животных горожане нашли обмороженными в лесу, сообщила "ОГ" врач медицинского учреждения Наталья Сумарокова.

- У детёнышей нутрии (трёх или четырёх месяцев жизни) лапки, носики и хвостики были обморожены. Одна девочка погибла, другая - стойко перенесла операцию: хвостик пришлось отрезать. Теперь детёныш нутрии идёт на поправку: кушает и активно двигается, - рассказала "ОГ" Наталья Сумарокова.

По словам ветврача, на Урале особи нутрии не водятся, детёнышей либо выкинули, либо они убежали сами. После прохождения карантина нутрию, скорее всего, поместят в один из контактных зоопарков. 

Фото: клиника Vetсфера-9

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