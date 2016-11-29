Свердловское УФСБ изъяло 35 килограммов наркотиков

Сотрудники Федеральной службы безопасности из Челябинской и Свердловской областей изъяли из преступного оборота 35 килограммов синтетических наркотиков, сообщили "Областной газете" в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Крупная партия зелья была обнаружена в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Свердловской и Челябинской областей. Преступники распространяли наркотики на территории регионов России.

— Найдены и изъяты весы, фасовочный материал и коробки из-под продуктов питания, внутри которых находились свёртки с комкообразным веществом бежевого цвета. Согласно заключению специалиста, изъятые вещества являются синтетическими наркотическими средствами, общая масса вещества составляет около 35 килограммов, уточняют в УФСБ.

Фото: УФСБ РФ по Свердловской области

Возбужденно уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").

Сейчас в рамках созданной следственно-оперативной группы, проводятся мероприятия направленные на документирование преступной деятельности и установление всех участников преступной группы.