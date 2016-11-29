Областное правительство увердило устав фонда технологического развития промышленности

Сегодня правительство Свердловской области, заседание которого провёл губернатор Евгений Куйвашев, утвердило устав регионального фонда технологического развития промышленности.

Как сообщает областной департамент информполитики, руководить деятельностью этого фонда будет наблюдательный совет.

В этот коллегиальный орган вошли:

региональный министр промышленности и науки Сергей Пересторонин;

его заместитель Виктория Казакова;

президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин;

и.о. областного министра инвестиций и развития Дмитрий Нисковских;

председатель комитета Заксобрания по промышленной, инвестиционной политике и предпринимательству Альберт Абзалов.

Надзор над деятельностью фонда возложен на попечительский совет. В него вошли: