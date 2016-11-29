Работников, ответственных за зимнее содержание федеральных трасс, пришлось переучивать

Проверка организаций, призванных обеспечивать бесперебойный и безопасный проезд автотранспорта по территории УрФО, показала: подготовка персонала достаточно слабая. А техника и материалы полностью готовы к зиме. Об этом журналистам рассказал начальник ФКУ «Уралуправдор» Федерального дорожного агентства Алексей Борисов.

По его словам, в оперативном управлении ФКУ «Уралуправдор» находится 2380,136 километра автодорог, средняя пропускная способность которых – 25-30 тысяч автомобилей в сутки. Содержанием трасс занимаются пять подрядных организаций. «Уралуправдор» проверил, насколько они готовы к зиме.

– Для расчистки и противогололёдной обработки покрытия федеральных трасс привлечены 479 единиц дорожной техники. В полном объёме заготовлены противогололёдные материалы (ПГМ) – техническая соль и песко-соляная смесь, которые складируются на 59 производственных базах. На участках с наиболее высокой интенсивностью движения в качестве эксперимента будут использоваться ПГМ, не содержащие песка, – отметил Алексей Борисов.

По его словам, за дорожной и метеорологической обстановкой на трассах следят четыре комплексных поста метеоконтроля и 20 постов видеонаблюдения, что позволяет оценивать состояние дорожного покрытия и условия проезда в режиме реального времени.

Что касается подготовки персонала, она оказалась далеко не на высшем уровне, поэтому пришлось проводить дополнительную учёбу.

–Для операторов комбинированных дорожных машин и инженерно-технических работников – мастеров, прорабов, главных инженеров - были прочитаны лекции и организованы практические занятия непосредственно на дорогах, – подчеркнул Алексей Борисов.

Он выразил надежду, что в течение зимы движение на федеральных трассах будет непрерывным и безопасным. В случае возникновения нештатной ситуации водителям следует звонить по телефону диспетчерской службы: (343)295-09-09.