Работников, ответственных за зимнее содержание федеральных трасс, пришлось переучивать

29 ноября 2016, 16:33 / Общество

Проверка организаций, призванных обеспечивать бесперебойный и безопасный проезд автотранспорта по территории УрФО, показала: подготовка персонала достаточно слабая. А техника и материалы полностью готовы к зиме. Об этом журналистам рассказал начальник ФКУ «Уралуправдор» Федерального дорожного агентства Алексей Борисов.

По его словам, в оперативном управлении ФКУ «Уралуправдор» находится 2380,136 километра автодорог, средняя пропускная способность которых – 25-30 тысяч автомобилей в сутки. Содержанием трасс занимаются пять подрядных организаций. «Уралуправдор» проверил, насколько они готовы к зиме.

– Для расчистки и противогололёдной обработки покрытия федеральных трасс привлечены 479 единиц дорожной техники. В полном объёме заготовлены противогололёдные материалы (ПГМ) – техническая соль и песко-соляная смесь, которые складируются на 59 производственных базах. На участках с наиболее высокой интенсивностью движения в качестве эксперимента будут использоваться ПГМ, не содержащие песка, – отметил Алексей Борисов.

По его словам, за дорожной и метеорологической обстановкой на трассах следят четыре комплексных поста метеоконтроля и 20 постов видеонаблюдения, что позволяет оценивать состояние дорожного покрытия и условия проезда в режиме реального времени.

Что касается подготовки персонала, она оказалась далеко не на высшем уровне, поэтому пришлось проводить дополнительную учёбу.

–Для операторов комбинированных дорожных машин и инженерно-технических работников – мастеров, прорабов, главных инженеров - были прочитаны лекции и организованы практические занятия непосредственно на дорогах, – подчеркнул Алексей Борисов.

Он выразил надежду, что в течение зимы движение на федеральных трассах будет непрерывным и безопасным. В случае возникновения нештатной ситуации водителям следует звонить по телефону диспетчерской службы: (343)295-09-09.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

19 минут назад

В уральской столице продают «салюты» из бабочек
Необычную услугу предлагают жителям Екатеринбурга. В цветочных салонах можно заказать фейерверк из живых тропических бабочек.

19 минут назад

В Нижнем Тагиле предложили ввести налог на питомцев
Управление городским хозяйством Нижнего Тагила просит Законодательное собрание области выйти в Госдуму с предложением внести в федеральное законодательство изменения по налогообложению и содержанию домашних животных, сообщает «Тагильский рабочий».

22 минуты назад

«Ястреб – для желудка, сокол – для души»
Уральский сокольник рассказал, как приручить ловчую птицу

25 минут назад

«И совсем они не колючие!»
В прошлом выпуске «ОГ» рассказывала о гигантских африканских улитках (номер за 26 октября). В этот раз – о карликовых африканских белобрюхих ёжиках. Эти питомцы помещаются в ладошку, охотно едят кошачий корм и, как правило, у них совершенно не колючий характер.

33 минуты назад

Екатеринбуржцы берут животных напрокат
За рубежом давно сложилась практика: если постоянно держать дома кошку или собаку возможности нет, можно взять питомца на пару часов или на все выходные. У нас услуги по аренде животных тоже набирают популярность. Домой, на выездное мероприятие или фотосессию можно «пригласить» козочку, попугая, обезьяну и даже паука или компанию мадагаскарских тараканов.

36 минут назад

Тагильские служебные собаки чуют наркотики даже на свалке
Спаниель Бубль-Гум и золотистый ретривер Рубин, которые состоят на службе в нижнетагильской кинологической службе, работают по весьма востребованному профилю. Они занимаются поиском наркотических веществ. А всего в питомнике – 35 служебных собак. В этом году с их помощью раскрыли 192 преступ­ления.

41 минуту назад

Суррогат жизни
Некоторые фанаты реалити-шоу «Дом-2» потратили на просмотр жизни за стеклом до года чистого времени

46 минут назад

Радиационный фон повысили… медицинские приборы
«ОГ» продолжает сравнивать данные государственных докладов «О состоянии и об охране окружающей среды в Свердловской области» за 2014 и 2015 годы (начало в № 221 от 26 ноября).

49 минут назад

Наш президент за словом в карман не лезет…
Первый канал «угостил» в минувшее воскресенье телевизионной версией шоу, посвящённого 55-летию КВН. Концерт проходил в Государственном Кремлёвском дворце ещё 13 ноября, в нём принял участие Владимир Путин и имел успех у публики. Вообще-то он всегда был остёр на язык, и его шутки часто уходили в народ и становились крылатыми выражениями.

час назад

Сладко ли живётся в Беларуси? – 2
Четыре дня российские журналисты дегустировали продукцию пищевых предприятий Могилёвской области и выяснили, как в Беларуси делают самый вкусный зефир, как на одном заводе из молока производят более 300 видов продукции, и почему на экспорт идёт 70 процентов товара

Последние новости
Что было раньше