Корь выявлена у 60 екатеринбуржцев

По состоянию на вторник, 29 ноября, в Екатеринбурге зарегистрировано 60 случаев заболевания корью. В 28 случаях диагноз подтверждён лабораторными исследованиями. Об этом официально сообщило территориальное управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

- Лабораторно подтверждено 28 случаев, в том числе у детей - 20, у взрослых - 8, - сообщила официальный представитель свердловского управления Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева. - В образовательных учреждениях города зарегистрировано 11 очагов кори, в лечебно-профилактических организациях - 9 очагов.

Представитель Роспотребнадзора отметила, что несмотря на крайне сложную эпидемиологическую обстановку в Екатеринбурге, граждане отказываются ставить прививки в добровольном порядке. В очагах заболевания неиммунными и непривитыми остаются порядка 200 граждан.

Что касается подчищающей иммунизации населения, то в рамках мероприятия в Свердловской области привито всего 39 тыс. 506 человек, в том числе 16 тыс. 177 детей. Пересмотр медотводов позволил поставить прививки ещё 1662 свердловчанам, из ни 1379 - дети.

Между тем санврачи уже распорядились ограничить доступ непривитых и непереболевших корью детей в школы и детсады. Сотрудников образовательных и лечебных учреждений, непривитых от кори и не болевших ранее, также будут отстранять от работы. Это же касается и студентов вузов, направленных для прохождения практики в лечебные и учебные заведения.

Ранее администрация Екатеринбурга назвала адреса поликлиник, в которых можно поставить прививки от кори.