В Ельцин Центре подведут итоги областного конкурса студенческих научно-исследовательских работ

30 ноября в 16:40 в Президентском центре Б.Н. Ельцина (улица Бориса Ельцина, 3а, киноконференцзал, 1-й этаж, отдельный вход справа) состоится торжественная церемония награждения победителей XIX областного конкурса научно-исследовательских работ студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Свердловской области "Научный Олимп".

В церемонии примет участие министр физической культуры и спорта Свердловской области, профессор, доктор педагогических наук Леонид Рапопорт.

"Научный Олимп" – областной конкурс творческих работ студентов по техническим, естественным и гуманитарным наукам. Конкурс проводится в целях развития и поддержки талантливой молодёжи образовательных учреждений, повышения научной активности молодых граждан, а также повышения востребованности результатов научных исследований в экономической и социальной сферах региона.