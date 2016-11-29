46 детей погибли на Среднем Урале в 2016 году

29 ноября 2016, 17:09 / Общество

46 детей погибли в Свердловской области за январь — октябрь 2016 года из-за различных трагических происшествий.

Как сообщает областной департамент информполитики, такие данные прозвучали на форуме "Комплексная безопасность в сфере образования", состоявшемся в региональном министерстве общего и профессионального образования.

Вот данные по итогам десяти месяцев нынешнего года:

  • 261 ребёнок пострадал в дорожно-транспортных происшествиях (19 из них погибли);
  • 15 детей совершили попытки суицида (10 погибли);
  • 17 детей утонули.

С точки зрения и.о. регионального министра общего и профессионального образования Юрия Биктуганова, педагогической общественности стоит обратить особое внимание на статистику самоубийств среди школьников.

— Появляется всё больше сообщений о так называемых "группах смерти", существующих в социальных сетях, о психологическом воздействии на подростков через Интернет, — обрисовал угрозу Юрий Биктуганов.

Кроме того, он обратил внимание на данные о травматизме и гибели детей в ходе ДТП. В частности, Юрий Биктуганов предложил педагогам в преддверии новогодних каникул провести со школьниками беседы о соблюдении мер безопасности на дорогах и транспорте.

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