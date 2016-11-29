В Екатеринбурге наградят организаторов социокультурного проекта "Традиции народной культуры - на кончиках пальцев"

30 ноября в 17:00 в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала (улица Чапаева, 10) состоится церемония награждения организаторов социокультурного проекта "Традиции народной культуры - на кончиках пальцев" за вклад в развитие значимого для региона проекта. В мероприятии запланировано участие заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова. Награда будет вручена директору Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Виктории Новопашиной и директору Свердловской областной библиотеки для слепых Ирине Гильфановой.

В рамках церемонии награждения состоится презентация проекта: организаторы предложат экскурсии по передвижным выставкам "Птица в руках мастера", "Встали куклы в хоровод", "Чудеса из бересты" и "Богородская сказка". Кроме того, с музыкальным приветствием выступит вокальная группа "Шарм".

Напомним, проект "Традиции народной культуры - на кончиках пальцев" - результат совместной работы Центра традиционной народной культуры Среднего Урала и Свердловской областной библиотеки для слепых. Проект занял первое место в номинации "Развитие человеческого капитала" по итогам всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития, организованного Агентством стратегических инициатив. Церемония награждения победителей состоялась 30 сентября в Сочи, где заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак вручил награду губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.