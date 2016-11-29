После ноябрьских снегопадов Свердловскавтодор оштрафовали на 200 тысяч рублей
29 ноября 2016, 17:22 / Общество
Первые снегопады показали ошибки в работе организаций, обеспечивающих содержание федеральных трасс. В нашей области за уборку снега на дорогах федерального значения отвечает предприятие «Свердловскавтодор».
– Это предприятие получило самый большой штраф. Другие подведомственные Уралуправдору организации получили штраф от 100 до 160 тысяч рублей, – сообщил журналистам начальник ФКУ «Уралуправдор» Федерального дорожного агентства Алексей Борисов.
Он заявил, что штрафные санкции – очень эффективная мера. После их применения ситуация, как правило, исправляется в лучшую сторону.
– А без этого мы получим коллапс на дорогах, – добавил Алексей Борисов.
Он рассказал о правилах очистки трасс. Через четыре часа после того, как закончился снегопад, дорога должна быть очищена до асфальта. А через сутки должна быть в порядке территория около объектов придорожной инфраструктуры.
В настоящее в Уралуправтодоре к грядущим снегопадам готовы. Вся уборочная техника оснащена радиостанциями, и если водители заметили, что дорога где-то недостаточно хорошо почищена, они могут связаться с дорожниками по 15-му радиоканалу («канал дальнобойщиков») и сообщить об этом.
На случай чрезвычайных ситуаций Уралуправдор заключил соглашение с ГИБДД, МЧС и Центральным военным округом.