После ноябрьских снегопадов Свердловскавтодор оштрафовали на 200 тысяч рублей

Первые снегопады показали ошибки в работе организаций, обеспечивающих содержание федеральных трасс. В нашей области за уборку снега на дорогах федерального значения отвечает предприятие «Свердловскавтодор».

– Это предприятие получило самый большой штраф. Другие подведомственные Уралуправдору организации получили штраф от 100 до 160 тысяч рублей, – сообщил журналистам начальник ФКУ «Уралуправдор» Федерального дорожного агентства Алексей Борисов.

Он заявил, что штрафные санкции – очень эффективная мера. После их применения ситуация, как правило, исправляется в лучшую сторону.

– А без этого мы получим коллапс на дорогах, – добавил Алексей Борисов.

Он рассказал о правилах очистки трасс. Через четыре часа после того, как закончился снегопад, дорога должна быть очищена до асфальта. А через сутки должна быть в порядке территория около объектов придорожной инфраструктуры.

В настоящее в Уралуправтодоре к грядущим снегопадам готовы. Вся уборочная техника оснащена радиостанциями, и если водители заметили, что дорога где-то недостаточно хорошо почищена, они могут связаться с дорожниками по 15-му радиоканалу («канал дальнобойщиков») и сообщить об этом.

На случай чрезвычайных ситуаций Уралуправдор заключил соглашение с ГИБДД, МЧС и Центральным военным округом.