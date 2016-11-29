В Екатеринбурге пройдёт финал региональной лиги КВН

30 ноября в 18:30 в Уральском государственном театре эстрады состоится финал региональной лиги КВН "Уральская федеральная". За звание первого чемпиона будут бороться такие команды, как "Сборная города Рудный" (Казахстан), "Имени Первого" (Екатеринбург, УрФУ им. Б.Н. Ельцина), "Парни с лесоповала" (Екатеринбург, УГЛТУ), "Володя Шарапов" (Екатеринбург, УрЮИ МВД России), "Джентельмены удачи" (Курганская область), "Теоретики" (Екатеринбург, УрФУ им. Б.Н. Ельцина), "Качели" (Екатеринбург, УГГУ).

Напомним, старт первого официального сезона региональной лиги КВН "Уральская федеральная" был дан в марте. Событие было приурочено к 55-летнему юбилею игры. Заявки на участие в фестивале подали более 30 команд из Екатеринбурга и Свердловской области, Уфы, Кургана, Челябинска и Республики Казахстан.