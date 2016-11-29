Тагильчан обучат изготовлению ёлочных игрушек из ваты

1 декабря в 18:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (улица Уральская, 7) состоится авторский мастер-класс по созданию ёлочной игрушки из ваты. Занятие проведёт Елена Прошко – мастер народно-художественных промыслов, педагог высшей категории, участник многочисленных выставок, член Уральской ассоциации художников по куклам.

На занятии можно будет создать ёлочное украшение, узнать о способах декоративной обработки традиционных материалов, сделать интересную, знакомую ещё нашим бабушкам игрушку - "Петушок на палочке".

Занятие длится 2 часа. Все материалы и инструменты предоставляются.

Стоимость занятия (с учётом материалов) 300 рублей, запись по телефону (3435) 25-26-47.