Тагильчан обучат изготовлению ёлочных игрушек из ваты

29 ноября 2016, 17:46

1 декабря в 18:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (улица Уральская, 7) состоится авторский мастер-класс по созданию ёлочной игрушки из ваты. Занятие проведёт Елена Прошко – мастер народно-художественных промыслов, педагог высшей категории, участник многочисленных выставок, член Уральской ассоциации художников по куклам.

На занятии можно будет создать ёлочное украшение, узнать о способах декоративной обработки традиционных материалов, сделать интересную, знакомую ещё нашим бабушкам игрушку - "Петушок на палочке". 

Занятие длится 2 часа. Все материалы и инструменты предоставляются.

Стоимость занятия (с учётом материалов) 300 рублей, запись по телефону (3435) 25-26-47.

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