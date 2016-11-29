На Урале объявлено экстренное предупреждение о резком похолодании

29 ноября 2016, 18:52 / Общество

С 30 ноября по 5 декабря на севере Свердловской области ожидается аномально холодная погода с отклонением от среднесуточной температурной нормы на ниже нормы на 7 и более градусов С. В связи с этим синоптиками и спасательными службами объявлено экстренное предупреждение, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Экстренное предупреждение направлено в муниципальные образования с целью принятия дополнительных мер по недопущению происшествий и оперативному реагированию на возможные происшествия.

- Силы и средства Главного управления МЧС России по Свердловской области приведены в режим "Повышенная готовность", развёрнут оперативный штаб, - сообщили в ведомстве. - Приведены в готовность 44 мобильных пункта обогрева, которые в случае ЧС будут развёрнуты в кратчайшие сроки. В мобильных пунктах обогрева на базе пожарной спецтехники и палаток автомобилистам и пассажирам, в случае необходимости будет предоставлена возможность разместиться на ночлег или просто отдохнуть в отапливаемом помещении, зарядить сотовые телефоны, воспользоваться почтой и Интернетом для связи с родственниками, выпить горячего чаю.

Отметим, в соответствии с прогнозами температура в ночное время на севере области составит от -26 до -30 градусов С, днём от -18 до -24 градусов С.

Главное управление МЧС России по Свердловской области информирует жителей о необходимости соблюдения мер безопасности:

  • при эксплуатации печного отопления и электробытовых приборов соблюдать правила пожарной безопасности;
  • не перегружать электросеть, не включать одновременно большое количество электроприборов;
  • в целях исключения простудных заболеваний необходимо теплее одеваться;
  • не планировать дальние поездки без особой необходимости;
  • выезжая в дальний путь: ознакомиться с метеосводкой, обеспечить запас бензина, взять тёплую одежду, продукты питания, медикаменты, заряженный мобильный телефон, ознакомиться с расположением кафе и населённых пунктов по направлению дороги;
  • соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

В Главном управлении продолжает работать телефон горячей линии для автомобилистов. По телефону: (343) 371-45-50 можно получить информацию о прогнозе неблагоприятных погодных явлений, заторах на трассах, крупных дорожно-транспортных происшествиях на территории Свердловской области.

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