На Урале объявлено экстренное предупреждение о резком похолодании

С 30 ноября по 5 декабря на севере Свердловской области ожидается аномально холодная погода с отклонением от среднесуточной температурной нормы на ниже нормы на 7 и более градусов С. В связи с этим синоптиками и спасательными службами объявлено экстренное предупреждение, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Экстренное предупреждение направлено в муниципальные образования с целью принятия дополнительных мер по недопущению происшествий и оперативному реагированию на возможные происшествия.

- Силы и средства Главного управления МЧС России по Свердловской области приведены в режим "Повышенная готовность", развёрнут оперативный штаб, - сообщили в ведомстве. - Приведены в готовность 44 мобильных пункта обогрева, которые в случае ЧС будут развёрнуты в кратчайшие сроки. В мобильных пунктах обогрева на базе пожарной спецтехники и палаток автомобилистам и пассажирам, в случае необходимости будет предоставлена возможность разместиться на ночлег или просто отдохнуть в отапливаемом помещении, зарядить сотовые телефоны, воспользоваться почтой и Интернетом для связи с родственниками, выпить горячего чаю.

Отметим, в соответствии с прогнозами температура в ночное время на севере области составит от -26 до -30 градусов С, днём от -18 до -24 градусов С.

Главное управление МЧС России по Свердловской области информирует жителей о необходимости соблюдения мер безопасности:

при эксплуатации печного отопления и электробытовых приборов соблюдать правила пожарной безопасности;

не перегружать электросеть, не включать одновременно большое количество электроприборов;

в целях исключения простудных заболеваний необходимо теплее одеваться;

не планировать дальние поездки без особой необходимости;

выезжая в дальний путь: ознакомиться с метеосводкой, обеспечить запас бензина, взять тёплую одежду, продукты питания, медикаменты, заряженный мобильный телефон, ознакомиться с расположением кафе и населённых пунктов по направлению дороги;

соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.