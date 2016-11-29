"Спутник" обыграл "Челмет" и одержал шестую победу подряд

Нижнетагильский хоккейный клуб "Спутник" в матче регулярного чемпионата ВХЛ в гостях с минимальным счётом обыграл челябинский "Челмет" - 1:0 (0:0, 0:0, 0:1).

Единственную шайбу забросил Васильев (Дубровин, 53.14).

Следующий матч "Спутник" проведёт против тюменского "Рубина" 1 декабря.