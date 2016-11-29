"Локомотив-Изумруд" на выезде уступил команде Владимира Путина

Волейбольный клуб "Локомотив-Изумруд" потерпел очередное поражение в рамках Высшей лиги "А". Екатеринбуржцы не смогли оказать сопротивления пермскому клубу "Прикамье", который возглавляет тёзка президента - Владимир Путин, со счётом 0:3 (19:25; 22:25; 23:25).

В первых двух партиях хозяева сразу же уходили в отрыв и доводили дело до победного конца. В третьей партии на площадке была равная борьба, екатеринбуржцы даже вели в счёте, но выиграть хотя бы один сет "Локомотиву-Изумруду" не удалось.

Уже завтра команды вновь сойдутся на площадке. Встреча начнётся в 19:00 по екатеринбургскому времени.