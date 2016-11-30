В Екатеринбурге состоялся спортивный фестиваль "Все включены"

В столице Урала прошёл спортивный фестиваль "Все включены", приуроченный к Международному дню инвалидов (3 декабря).

Как сообщает областной департамент информполитики, в рамках фестиваля соревновались молодые люди с ограниченными возможностями здоровья и их сверстники без инвалидности. Спортивные состязания проходили при помощи специального оборудования: теннисного стола для незрячих и слабовидящих людей, гребных тренажёров, стрелкового тира, столов для армреслинга.

Гостем фестиваля стал бронзовый призёр чемпионата России по армреслингу среди спортсменов-инвалидов Максим Смирнов.